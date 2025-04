O que é a adolescência?

Psicanaliticamente falando, a adolescência é o tempo da integração, da personalização, da realização e da constituição do si-mesmo . É uma luta diária e que leva anos até que a tarefa psíquica esteja, em partes, concluída. Esta é uma etapa que exige saúde psíquica suficiente para enfrentar os desafios e as dificuldades inerentes à integração da vida instintual e aos relacionamentos interpessoais.

Isso significa que o adolescente precisa aprender a viver em sociedade , recalcar a violência e a agressão , criar a camada civilizatória necessária para conviver com o outro, abrindo mão da onipotência. Ou seja, sabendo-se pessoa igual a todas as outras. Mas, para isso, ele precisa de pai e mãe, figuras centrais na ética do cuidado.

Quando os adolescentes não conseguem realizar este percurso de amadurecimento emocional, físico e psíquico vemos o que temos visto nos últimos tempos. É claro que a sensação que nos toma conta é de que estamos perdidos, mas para além do susto e do medo que nos atinge vertiginosamente, é necessário que nos impliquemos na condução do cuidado com este outro que ainda está em fase de crescimento. Esta não é uma escrita de culpabilização dos pais, mas de responsabilização.