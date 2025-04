Que chuva foi aquela?

No último domingo, dia 27 de abril, relembramos um ano do início das enchentes no RS. Todos nós gaúchos, a seu modo, guardamos um fragmento daquele dia que virou memória coletiva. Todos fomos impactados pela força das águas, pela natureza, pelo assombro da descoberta de como somos pequenos diante do mundo e da capacidade de trabalho e solidariedade, imensas, entre estranhos. Aqueles dias foram marcados por paradoxos.

Lembro de sair do consultório no fim do dia e a chuva açoitar as janelas do prédio e depois do carro. Um chuva estranha, pesada, insistente. Mandei uma mensagem para casa avisando que me atrasaria por conta do trânsito, mas não imaginei que ficaria ilhada, com a água subindo rápido e me trazendo um certo pânico de que o carro pudesse parar e ter de abandoná-lo. Lembro que o trânsito ficou interrompido e a água subindo rápido na rua. Olhei para outras possíveis vias de saída, numa tentativa de encontrar uma rota de fuga, mas não havia. Era preciso se acalmar e seguir lentamente em meio ao caos que estava só iniciando. Que chuva era aquela? Depois de muitas manobras, consegui chegar em casa e o desejo era esse, chegar em casa, como se somente ali fosse seguro. A chuva não parou mais. Muitos de nós ainda guardamos um certo medo do barulho da chuva. Os dias e as notícias foram nos contando do que estava acontecendo.