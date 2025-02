Entre ontens

Fevereiro chega ao fim. Quando era criança isso era uma tragédia. As aulas iniciavam em março e isso significava que as brincadeiras acabariam. A rotina era escola, casa, fazer os temas, ajudar a mãe e se sobrasse tempo, brincar um pouco. Mas, naquele tempo, que nem faz tanto tempo assim, a gente ainda podia brincar na rua até à noite. Na minha rua a turma era grande, devíamos ser umas dez crianças.

As brincadeiras se dividiam entre a minha casa que tinha um balanço feito de pneu, pendurado num pé de plátano. O balanço funcionava como se fosse uma espécie de nave espacial em que subíamos e íamos até bem perto do céu, para desespero da minha mãe que sempre mandava não se balançar tão forte.

O tempo passou, a casa foi demolida, nossa turma se desmanchou. Crescemos demais. Dos amigos de infância, na maioria das vezes, guardamos afetos, mas as afinidades mudaram. E fazer amigos depois de adulto é muito mais complicado e difícil do que naquele tempo. Não só porque não nos reunimos mais para ficar imaginando outras histórias, ou sonhando com o futuro. Até porque vivemos o futuro daqueles anos e talvez nunca tenhamos imaginado no que, de fato, nos tornaríamos. Mas também porque quando se é adulto tudo é contabilizado.