Atlético de Madrid empata na visita ao Alavés (0-0) e segue em 3º no Espanhol

O Atlético de Madrid (3º) voltou a ficar para trás neste sábado (3) ao empatar com o Alavés (16º) em Mendizorroza por 0 a 0, pela 34ª rodada de LaLiga.

Com seu primeiro movimento ofensivo só aos 64 minutos, os jogadores de Diego Simeone mostraram pouco futebol para merecer uma recompensa maior.

Sem chances reais na disputa pelo título atrás dos gigantes Barcelona e Real Madrid, e com a classificação para a próxima Liga dos Campeões praticamente garantida, os comandados de 'El Cholo' Simeone ficaram sem grandes objetivos para as quatro últimas partidas.

Após insossos 45 minutos iniciais, o atacante argentino Julián Álvarez teve a primeira chance, mas o meio-campista do Alavés, Ander Guevara, defendeu em cima da linha do gol (64').

Pouco depois, os goleiros brilharam: Jan Oblak, do Atlético, em tentativas de Kike García (74' e 84'), e Antonio Sivera, do Alavés, fez uma boa defesa num chute do francês Clément Lenglet (76').