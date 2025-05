União Corinthians abre 22 pontos, mas leva virada do Corinthians e é eliminado do NBB

Elinho comandou o Corinthians, com um duplo-duplo. Beto Miller / Divulgação/Corinthians

O União Corinthians está eliminado do Novo Basquete Brasil (NBB). Neste sábado (3), mesmo jogando fora de casa, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, o time de Santa Cruz do Sul teve oportunidades para derrotar o Corinthians e forçar a disputa de um jogo 5, nos playoffs de oitavas de final. Mas após liderar a partida por 22 pontos (30 a 8), o time gaúcho levou a virada e perdeu por 79 a 72, dando adeus à competição.

A equipe gaúcha entrou em quadra precisando vencer, depois da derrota em casa no jogo 3. Caso conquistasse o resultado, o time comandado por Rodrigo Silva teria mais uma chance de jogar no Rio Grande do Sul para se habilitar a desafiar o Flamengo, que eliminou o Caxias Basquete, nas quartas de final.

Primeiro período de domínio gaúcho

O União Corinthians começou o jogo mostrando muita determinação e rapidamente dominou o adversário. Com grande atuação do estadunidense Duane Johnson, autor de nove pontos, além do grego Rafail Lanaras, que fez cinco, o time gaúcho dominou os rebotes (16 a 10) e terminou o primeiro quarto vencendo por 26 a 8.

Corinthians faz 15 a 0 e vira o jogo

Barber fez 10 pontos e pegou 5 rebotes para o Unoão Corinthians. Beto Miller / Divulgação/Corinthians

A arrancada do segundo período manteve o ritmo e com uma cesta de Lanaras, com apenas 34 segundos, a equipe de Santa Cruz do Sul abriu 22 de frente (30 a 8). Mas a partir desse momento, o time gaúcho parou de pontuar.

O Corinthians subiu a intensidade de sua marcação e empurrado pela torcida fez uma corrida de 15 a 0, com destaque para Melvin Johnson. O ala estadunidense marcou nove pontos e pegou três rebotes e ao lado do compatriota Elyjah Clark, que fez sete, liderou a virada. Com 33 a 10 no período, o Timão foi para o intervalo vencendo por 41 a 36.

União Corinthians retoma liderança no final do terceiro quarto

Assustado com a virada dos paulistas, o União Corinthians retornou para a segunda metade da partida errando e com 5min36seg por jogar no terceiro período, viu o adversário abrir 10 pontos (53 a 43) em cesta de Melvin Johnson.

Duane Johnson foi o cestinha do time gaúcho. Beto Miller / Divulgação/Corinthians

Após uma parada do técnico Rodrigo Silva, o time de Santa Cruz do Sul foi reagindo e nos segundos finais retomou a liderança, após conversão de Duane Johnson, que ainda cobrou um lance livre para deixar o placar em 62 a 60.

Gaúchos levam virada no último minuto

Com boa atuação de Duane Johnson, o União Corinthians seguiu no controle das ações no começo do último período. A equipe gaúcha chegou a ter quatro pontos (72 a 68) de frente com dois minutos por jogar.

A torcida paulista já não fazia tanto barulho nas arquibancadas até o armador Elinho pontuar em uma bandeja e encurtar a diferença para dois (72 a 70). Logo depois, Lanaras errou uma jogada ofensiva e ainda cometeu sua quinta falta.

O Corinthians armou sua jogada de ataque para o ala-pivô Victão converter uma bola do perímetro e virar o marcador em 73 a 72, com o cronômetro marcando apenas 48 segundos por jogar. A Fiel torcida corintiana vibrou e não parou mais de gritar e cantar até o placar final (79 a 72) ser definido em dois lances livres e uma cravada do pivô Lucas Cauê.

Quarteto liderou vitória paulista

Lucas Cauê dominou o garrafão. Beto Miller / Divulgação/Corinthians

Quatro jogadores do time paulista se destacaram neste sábado. Melvin Johnson foi o cestinha com 22 pontos. O armador Elinho marcou um duplo-duplo de 18 pontos e 10 assistências. Victão fez 16 e contribuiu com oito rebotes e Lucas Cauê terminou com 10 pontos, nove rebotes e duas assistências.

No União Corinthians. Duane Johnson marcou 23 e foi o cestinha do jogo. O ala ainda conseguiu quatro rebotes e deu quatro assistências.