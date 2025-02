Todos deveríamos ter o direito a uma boa morte. Um dia, todos vamos invernar. Talvez a doença seja a primeira estação desta temporada. Adoecer é cair dentro de uma malha do mundo cotidiano, que às vezes se abre bem debaixo de nossos pés. Quando estamos doente ou alguém querido adoece tão profundamente, é como se fossemos transportados a um outro lugar. Um lugar em que o ritmo é diferente do aqui e do agora, em que se tem a impressão de que todas as outras pessoas seguem em frente, menos você. Este outro lugar é onde os fantasmas vivem, escondidos da vista no dia a dia.