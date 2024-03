Vivemos tempos de muito falatório e pouca escuta. Rubem Alves falava que nos faltam cursos de escutatória. Fico aqui pensando que falta também um aprendizado sobre escutar-se. Quase nunca sabemos o que se passa dentro de nós. No entanto, diferente de ouvir, escutar é complicado e sutil. Para escutar é necessário que possamos abrir mão da certeza do nosso ponto de vista. Não é que iremos ignorar aquilo que acreditamos e entendemos como correto, mas permitir-se à fala da outra pessoa, para só então tomar uma decisão. Escutar vai além de ouvir o que é dito. Quantas vezes na raiva não escutamos nada. É preciso que possamos silenciar o que se passa em nosso interior. E sim, ir do caminho da raiva que sentimos à necessidade de respirar para entender o que de fato está acontecendo, são os cinco centímetros mais difíceis de se percorrer na face da Terra. Não queremos escutar o outro e logo que paramos para ouvir já queremos colocar nosso ponto de vista. E misturamos o que ele diz com o que queremos dizer. Como se o que o outro diz não fosse digno de ser dito. Sem perceber ocupamos um lugar de difícil acesso. Nos colocamos no topo de nossos entendimentos e julgamentos e assim, acabamos, às vezes, por incitar o rompimento do diálogo. O nome disso é discussão.