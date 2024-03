Diálogo. Eis uma palavra revolucionária e, talvez, por isso mesmo, pouco usual. Desejamos tanto a comunicação, mas comunicar-se com alguém, de fato, é da ordem das falésias. Um rochedo intransponível se coloca exatamente no meio das pessoas. Escalar o respeito mútuo e a diversidade de pensamentos parece uma tarefa impossível. Comunicar é uma arte, mas somente a prática capacita o entendimento. Quantas e quantas vezes rompemos em discussão sem nem ao menos escutar o que o outro tem a dizer? Quantas e quantas vezes fazemos ouvidos moucos? Em se tratando de falta de entendimento não há santos. Todos nós, em algum nível, detonamos com a possibilidade de dialogar. Daqui em diante o que sobra é explosão, dinamite, fogo, incêndio e queimaduras. Conversas de ataque e mágoas se alastram feito pólvora e durarão um tempo considerável. Somos experts em nos machucar. E mesmo que se busque ajuda, há ditos que se transformam em malditos e nem mesmo uma terapia consegue dar conta.