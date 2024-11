Cansei, e você?

Cansaço. Eis a palavra que mais tenho escutado. E que também sinto. Um cansaço de corpo e alma. Cansaço de tudo. A vida não é só trabalho e desempenho. E, apesar de compreendermos isso, parte de nós se vê tentando ser produtivo o tempo todo. Como se o fato de não fazermos algo, de termos nos aposentado, de ter decidido que iria ter uma vida mais calma, causasse uma certa culpa. Nestas horas sempre lembro do meu avô materno, seu Fortunato, que brincava dizendo que quando se estava descansando era preciso carregar pedras. Uma alegoria tomada do tempo do escravos, diga-se de passagem, que nos “dias de folga” faziam as taipas. Ou então aquela outra máxima popular de que cabeça vazia é a casa do diabo. Claro que não é somente isso, há toda uma cultura colonizadora de que só se prospera se muito se labutar. E o trabalho aqui entendido dentro do âmbito de produção material, ou seja, é preciso que o outro veja o quanto sou útil, ganho dinheiro e consumo.