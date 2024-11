As coisas são assim mesmo

Será? Por que será que pouco paramos para pensar em alguns assuntos, como se o que é, é o que deveria ser? Quem foi que disse que isso é o correto? Por onde anda nossa capacidade de questionar, perguntar? Mais do que ter curiosidade sobre determinados temas, porque não tiramos um tempo para duvidar daquilo que pensamos, fazemos, sentimos e, por que não, comemos? Já diziam os antigos e também as pesquisas científicas atuais, somos aquilo que comemos. Então, sim, esta é uma crônica sobre comida, mais precisamente sobre vegetarianismo. Eis um dos assuntos mais cabeludos para se discutir. Todo mundo que nunca abriu mão de comer carne, parece ter uma opinião formada sobre o assunto, mesmo aqueles que nunca se permitiram pensar, de fato, sobre o assunto. É provável que você nem chegue ao final deste texto, já que descobriu sobre o que irei falar, mas encare como a possibilidade de apenas se permitir pensar sobre. Segundo dados nacionais, somos 40 milhões de pessoas que não consomem nenhum tipo de carne em nosso país. Somos, praticamente, 20% da população. Um número considerável. E para quem acha que vegetariano come apenas vegetais, está na hora de se atualizar sobre o assunto, deixar o preconceito ou a ignorância de lado e olhar com mais atenção para as prateleiras dos supermercados. E antes que o dedo aponte para o consumo dos multiprocessados, que rende um outro bom texto, é bom reavaliar o próprio modo de se alimentar.