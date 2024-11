Observo as bromélias e constato, há um número considerável de pessoas que nega o que está acontecendo com o planeta Terra. Não é coisa de Deus, é coisa do homem. Precisamos começar a nos responsabilizar pelo mal que estamos fazendo ao meio ambiente. Regenerar o planeta envolve cicatrizar a fratura que existe entre as diferentes formas de interpretar a realidade. Achar que este é um problema apenas dos outros é se eximir das próprias ações. Precisamos criar uma nova pele de ideias que sejam capazes de conectar nossa visão de mundo, que ainda permanece estreita e ignorante. Escrevo está crônica acompanhando o que ocorreu em Valência na semana passada, relembrando o que nos acometeu em maio e pensando sobre como fomos pouco educados para viver em natureza.