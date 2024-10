O ano, a partir de agora, desmorona rapidamente. As tardes diminuem, as palavras emagrecem e a tinta dos dias escorre sem tempo de secar. Mais dez semanas e será 2025. Começam a ficar para trás as pendências, os esperados breves milagres, as coisas não alcançadas, mas não as contas, essas que poderiam ir embora, insistem em atravessar a virada do ano conosco.