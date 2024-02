Um homem foi encontrado acorrentado e agonizando exposto ao sol, sem acesso à água ou a comida. Uma mulher foi encontrada com a placenta exposta após dar a luz, desnutrida, abandonada há dias e com os filhos já mortos. Um menino é amarrado ao carro e arrastado por mais de um quilômetro, depois abandonado na beira da estrada. Crianças são torturadas, têm os dentes arrancados, os olhos furados e o pescoço amarrado com enforca-gato. Uma mulher é encontrada na beira da estrada com a barriga aberta, órgãos expostos por causa de um atropelamento em que o motorista fugiu do local. Homem anda pelas ruas com uma bicheira enorme entre a orelha e o pescoço. Criança tem a mandíbula arrancada. Garotos viram alvo de armas de fogo por perambularem em terreno baldio. Menino é encontrado enforcado em uma casa da cidade. Menina é encontrada enforcada em pracinha do bairro. Garota tem o olho perfurado de tanto apanhar. Menino é encontrado com magreza extrema e amarrado à cama. Velho é abandonado em estrada do interior depois de passar anos junto à família. Filho recém adotado é deixado na rua porque incomodava muito. Crianças são alimentadas com cacos de vidros em meio a comida. Menino é encontrado com tachinhas em seus pés. Crianças têm as unhas arrancadas para não machucar ninguém. Meninos são ensinados desde de pequenos a serem violentos, sofrem maus tratos e quando crescem lutam em ringues clandestinos.