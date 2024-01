Outra vez nosso corpo. Nosso corpo que envelhece, muda, engorda, que não é mais o mesmo de quando tínhamos 20 anos. Outra vez nosso corpo. E há anos temos vergonha do corpo que temos. Fazemos dieta, usamos cintas apertadas, ficamos em jejum, sentimos culpa ao comermos um pouco a mais, nos submetemos a cirurgias, fazemos academia cinco vezes por semana, senão todos os dias e mesmo assim escutamos que estamos acima do peso ou ficaremos se continuarmos a comer do modo como comemos. Por que deixamos com que as pessoas falem conosco desta forma? Para nos enquadrarmos, sermos vistas, amadas, para nos sentirmos bem?