"Queriam fazer a diferença na vida das pessoas", diz amigo de estudantes de Medicina que morreram em acidente em Passo Fundo

Felipe Muhl e Wesley Nuglish, amigos das vítimas. Cintia Furlani / Agencia RBS

Desolados. Assim estavam Felipe Muhl e Wesley Nuglish na manhã deste sábado (22), no local do acidente onde os seus amigos Pedro Leonardo Fossatti e Júlhia Spuldaro Rabuske perderam a vida.

Os jovens, de 23 anos, voltavam de uma festa, por volta das 0h22min deste sábado, quando se envolveram no acidente, no cruzamento das ruas Nascimento Vargas e Coronel Chicuta, no centro de Passo Fundo.

Ainda incrédulos, os também estudantes de Medicina da Universidade de Passo Fundo (UPF), contaram que eram melhores amigos de Pedro e Júlhia. Os colegas estavam no sexto semestre do curso.

— Os dois sempre estavam juntos, assim, no sentido de ajudar as pessoas e gostavam muito de estudar, diziam que iam fazer diferença na vida das pessoas, salvar vidas. É uma tragédia imensurável — afirmou Wesley.

Leia Mais Duas pessoas morrem em acidente no centro de Passo Fundo

Amigos para toda hora

Os amigos estavam na mesma festa e relatam que os dois saíram cedo, por recomendação da família de Pedro. Ainda inconformado, Felipe Muhl definiu Fossatti, como Pedro era carinhosamente conhecido, como seu melhor amigo.

— Conheci ele na faculdade, era meu melhor amigo. Ele era muito extrovertido, se dava bem com todo mundo, e muito dedicado também, fazia de tudo, isso era uma coisa que eu admirava nele — disse Muhl.

Pedro era natural de Passo Fundo e Júlhia de Carazinho.

— Ela era uma pessoa incrível. Ajudava também, sempre que podia, e ele era simplesmente o amigo que todos queriam ter, todos gostavam de estar ao lado dele. Também não media esforços pra ajudar quem precisava. Estava lá sempre. O que precisava de um ombro amigo, era o Fossatti — finalizou Wesley.

Leia Mais Imagens mostram momento do acidente que vitimou dois jovens no centro de Passo Fundo

Relembre o caso

Com o impacto, caminhonete capotou e atingiu uma árvore. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Pedro Leonardo Fossatti e Júlhia Spuldaro Rabuske, ambos de 23 anos, morreram e uma pessoa ficou ferida na madrugada deste sábado (22), em um grave acidente de trânsito, no centro de Passo Fundo, no norte gaúcho. Foi no cruzamento das ruas Nascimento Vargas e Coronel Chicuta, no centro, por volta de 0h20min.

A caminhonete em que as vítimas estavam seguia pela rua Coronel Chicuta, enquanto um veículo Vectra trafega pela Nascimento Vargas, quando os dois se chocaram. Com o impacto, a caminhonete chegou a capotar e atingir uma árvore. Os dois ocupantes morreram no local.

Uma ocupante do Vectra foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo. O estado de saúde não foi informado. O motorista do veículo fez teste do etilômetro que deu negativo.

Há semáforo no cruzamento, mas estava em amarelo piscante, devido ao horário.

Despedidas

O corpo de Pedro Leonardo Fossatti está sendo velado no Memorial Vera Cruz, em Passo Fundo. O sepultamento está marcado para este domingo (23), às 11h, no Cemitério Municipal de Coxilha.

Já o velório de Júlhia Spuldaro Rabuske acontece a partir das 15h deste sábado, na sala Rubi das Capelas Memorial Nelson Karling, em Carazinho. O sepultamento também será às 11h deste domingo (23), no Cemitério Bom Jesus, em Carazinho.

A Faculdade de Medicina da UPF divulgou uma nota de pesar nas redes sociais.

Confira a íntegra da nota:

"É com grande pesar que a Escola de Medicina da Universidade de Passo Fundo comunica o falecimento dos alunos Pedro Leonardo Fossatti e Júlhia Spuldaro Rabuske. Neste momento de profunda tristeza, expressamos nossas sinceras condolências à família, amigos, colegas e a todos que conviveram com Pedro e Júlhia, que, com dedicação e entusiasmo, deixaram uma marca indelével em nossa comunidade acadêmica.

Nos solidarizamos com todos que, assim como nós, sentirão falta destes alunos tão queridos pela nossa FAMED.

A perda é imensurável, mas a lembrança do seu compromisso com a medicina e sua bondade nos acompanham.

Com respeito e carinho,

FAMED/UPF"