A Justiça de Cruz Alta, na Região Noroeste, condenou o proprietário de uma loja de armas do município a mais de 11 anos de prisão e multa por forjar o furto de armas do próprio estabelecimento comercial. Outras seis pessoas também foram condenadas por envolvimento no crime. A decisão da magistrada Katiuscia Kuntz Brust foi publicada na última segunda-feira (14).