O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio Feoli, cumpre agenda, na tarde desta terça-feira (24), em Passo Fundo, onde participou de reunião com policiais e autoridades do município para tratar da segurança pública na região. Em entrevista a GZH Passo Fundo, o coronel falou em resposta "dura" à criminalidade no interior gaúcho e reforços no efetivo.