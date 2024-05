Natural de Ijuí, no noroeste do Estado, o urologista Artur Paludo foi o único brasileiro a participar do WRSE NextGen 2024, um dos maiores eventos mundiais da medicina robótica, realizado em 25 e 26 de abril. O encontro sediado na Bélgica é promovido pela Associação Europeia de Urologia e reúne os cirurgiões destaque desta geração para fazer cirurgias ao vivo com o intuito de disseminar o conhecimento dos especialistas na área.