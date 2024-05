Em Passo Fundo, no norte gaúcho, o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) suspendeu as cirurgias eletivas após orientação do Gabinete de Crise da Secretaria Estadual de Saúde (SES). A decisão foi tomada na última sexta-feira (3) por conta do excesso de chuva que deixou mortos e causou estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul.