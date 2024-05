Jaqueline Garcia lembra com angústia e tristeza das últimas horas de vida da filha, Isis Garcia Coutinho, 1 ano e 2 meses. A menina morreu na manhã da última quarta-feira (22) enquanto esperava por um leito de UTI Pediátrica, no Hospital Divina Providência, em Frederico Westphalen, no norte gaúcho.