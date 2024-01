Pelo menos quatro unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESFs) estão com obras em andamento e devem ser entregues em Passo Fundo ainda em 2024. Cada uma terá capacidade para atender até três mil pacientes. Com a ampliação do Cais Petrópolis, o acréscimo no porte de atendimento pode chegar a 15 mil pessoas.