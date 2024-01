Um bebê recém-nascido morreu na madrugada de domingo (7) após mais de 12 horas de espera para ser transferido para uma unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal em hospitais do Estado. Laís Valentina de Moura Rodrigues nasceu no sábado (6), às 9h, no Hospital de Caridade de Três Passos, na região Noroeste.