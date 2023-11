A atenção feminina com a própria saúde e as mortes não naturais de homens ajudam a explicar por que as mulheres são maioria no Brasil, dizem especialistas. O Censo Demográfico 2022 indicou que elas representam 51,48% da população, enquanto o grupo masculino corresponde a 48,52%. A prevalência já era vista em censos anteriores e se repetiu no mais recente, que teve parte dos dados divulgados na última sexta-feira (27): pela primeira vez, por exemplo, as mulheres são a parcela predominante em todas as regiões do país.