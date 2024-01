Soledade começará 2025 com uma Câmara de Vereadores menor: 11 representantes serão eleitos nas eleições municipais deste ano em vez dos 13 atuais. O mesmo acontece em outras três cidades do RS — Candelária, Canguçu e Porto Alegre — e em mais 137 municípios no Brasil, o que representa um redução de 198 cadeiras nos parlamentos municipais.