Economia, eficiência e sustentabilidade com o Mercado Livre de Energia

Em 2019, a Coprel foi a primeira cooperativa permissionária do Brasil a comprar energia em leilão, dando um passo fundamental neste mercado em que hoje também atuamos como Comercializadores.



Com a aquisição de energia no ambiente de contratação livre, já na primeira revisão tarifária da Coprel seguinte ao leilão, nossa tarifa de energia reduziu em média 8%, comprovando o potencial desta nova forma de aquisição de energia para a eficiência do nosso negócio.



Mais de cinco anos se passaram e agora, com a Coprel Comercialização e a abertura do mercado de energia para todos os consumidores do Grupo B (alta e média tensão), conseguimos proporcionar estes resultados para muitas empresas, que podem reduzir significativamente os custos com energia.



O mercado de energia está acompanhando a evolução das empresas, negócios e necessidades do mundo moderno. Além da questão financeira, o ambiente de contratação livre possibilita que as empresas também cumpram com seus objetivos de sustentabilidade. A opção por adquirir energia de fontes incentivadas e renováveis, como solar, eólica e hídricas provenientes de CGHs e PCHs é uma das possibilidades do mercado livre.



No segmento de distribuição, a aquisição de energia no mercado livre possibilitou para a Coprel melhores condições comparadas à compra direta das supridoras. Na geração, a venda da energia de nossas usinas diretamente em leilão também gerou melhores resultados para esta unidade de negócio. E com a Coprel Comercialização, conseguimos compartilhar com as empresas a nossa expertise em compra e venda de energia, proporcionando previsibilidade, gerando eficiência, diminuindo custos e fortalecendo o compromisso ambiental das organizações.