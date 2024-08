Previsão do tempo Notícia

Com mínima de 0,1ºC, Passo Fundo tem o último frio extremo de agosto

Temperaturas voltam a subir no fim de semana, quando máxima deve atingir 29ºC no domingo (18). Meteorologista não descarta retorno do frio em setembro, antes do fim do inverno

13/08/2024 - 11h49min