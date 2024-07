Passo Fundo registrou a menor temperatura do ano na manhã deste domingo (30). Os termômetros marcaram -1,1°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município também teve geada, que encobriu os campos nas primeiras horas do amanhecer. A temperatura ficou abaixo do último recorde, de 2,8°C, registrado no dia 29 de junho.