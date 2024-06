O feriado católico de Corpus Christi, marcado pelas procissões e confecção de coloridos tapetes naturais, terá um olhar diferente em 2024: vai se voltar para a arrecadação de donativos e homenagens às cidades atingidas pela enchente que causou mortes e estragos no Rio Grande do Sul. A celebração é comemorada na quinta-feira (30) com missas para celebrar corpo e sangue de Jesus Cristo.