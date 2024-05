A rede de produtos de beleza Keune, com sede em Passo Fundo, no norte do Estado, organiza uma ação em benefício de cabeleireiros que perderam seus negócios em decorrência das enchentes. A iniciativa é apoiada pelo Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares (Sinca/RS) e o Sebrae, e ocorre na próxima segunda (13) e terça-feira (14).