As ações voluntárias para auxiliar as vítimas das enchentes no Estado aumentam a cada dia. Em Passo Fundo, um grupo do curso de Design de Moda da Universidade de Passo Fundo (UPF), em parceria com empresas do setor, está confeccionando mais de 700 lençóis, fronhas e cobertores que serão entregues na próxima semana nas cidades mais atingidas.