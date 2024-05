Em decisão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foi autorizado o retorno das atividades em 50 garimpos de Ametista do Sul, no norte do Estado. O texto publicado nesta quarta-feira (22) suspende a interdição de funcionamento dada aos garimpos e os trabalhos da fábrica de explosivo. O despacho foi assinado pelo auditor fiscal do trabalho Otávio Kolowsi Rodrigues.