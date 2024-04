O Setor de Inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) manteve a interdição dos garimpos de Ametista do Sul, no norte gaúcho. A decisão foi publicada na terça-feira (2) a partir da compreensão de que ainda estão pendentes itens críticos exigidos para o funcionamento dos garimpos, como o treinamento e cautelas de prevenção a explosões.