Os garimpeiros de Ametista do Sul, no norte gaúcho, devem receber o Título de Registro para o funcionamento da nova fábrica de pólvora da Cooperativa de Garimpeiros do Alto Médio Uruguai (Coogamai), até quarta-feira (29). Com o documento, a entidade poderá dar encaminhamento em outros órgãos, como Fepam, Agência Nacional de Mineração (ANM) e Ministério do Trabalho, para a retomada do trabalho nas minas.