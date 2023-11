Uma equipe do comando da 3ª Região Militar esteve em Ametista do Sul na manhã desta sexta-feira (17) para a inspeção das instalações da fábrica de pólvora mecânica da Cooperativa dos Garimpeiros do Médio Alto Uruguai (Coogami). No trabalho, os agentes constataram que faltam documentos essenciais para o funcionamento.