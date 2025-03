GZH Passo Fundo completa dois anos de voz à metade norte do RS

Parte da equipe da Redação Integrada de Passo Fundo. Grupo inclui profissionais da RBS TV e GZH. Gicele Bueno / Grupo RBS

GZH Passo Fundo completa dois anos neste sábado (1º) com coberturas importantes e novidades na grade de conteúdos. O último ano foi marcado pela entrada do caderno Destemperados e coluna voltada para economia e negócios de Passo Fundo e região.

Uma equipe integrada de 23 profissionais trabalha diariamente para cobrir os assuntos da metade norte gaúcha. Entre notícias, personagens e histórias locais, já foram produzidos mais de 10 mil conteúdos, somando 17 milhões de acessos nos dois anos.

Nas redes sociais, GZH Passo Fundo acumula 72,8 mil seguidores nos perfis e canais de Instagram, Facebook, WhatsApp e X. Os acumulados são resultado de maior foco nas redes sociais, com produção de conteúdos exclusivos em vídeo e coberturas especiais durante o ano.

A atuação mostra o compromisso de GZH com a Região Norte, como resume o editor-chefe da Redação Integrada, Mateus Rodighero:

— Nosso compromisso é fazer jornalismo de qualidade e relevância sobre os assuntos que impactam diretamente a vida das pessoas da cidade e da região. Esse é o grande objetivo de um veículo que se propõe a ser hiperlocal. Nossos resultados de audiência, relevância para a comunidade e a repercussão que tivemos nesses dois anos mostram que estamos no caminho certo.

Novo espaço de opinião: de olho nas novidades do setor econômico

Na região que concentra a segunda economia do Estado, Passo Fundo ganhou um espaço de opinião voltado a informações exclusivas sobre as empresas e iniciativas empreendedoras de Passo Fundo e da Região Norte (confira aqui).

Quem assina a coluna é a jornalista Julia Possa, que também faz parte do time da redação integrada desde 2023 como editora-assistente. Os textos abordam assuntos de negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento.

— O objetivo é mostrar que o norte gaúcho se destaca, sim, no agronegócio, como já é tradição, mas também temos muita coisa a oferecer em serviços, comércio e na construção civil. Acompanhar tudo isso de perto tem sido a parte mais legal da coluna — resume a jornalista.

Destemperados: as receitas e destinos certeiros em Passo Fundo

Dentro de Destemperados, a reportagem dá dicas de destinos para curtir datas comemorativas e conta os segredos por trás dos principais sabores e pratos locais. As matérias são replicadas no caderno Destemperados de Zero Hora, disponível às sextas-feiras.

Histórias e coberturas narradas por quem é daqui

Coberturas marcantes

Das grandes coberturas jornalísticas, narramos de perto as enchentes de maio de 2024 e as eleições municipais. No ano passado, a equipe da Redação Integrada registrou os estragos causados pelas chuvas nas cidades do norte gaúcho, trouxe as propostas dos candidatos à prefeitura de Passo Fundo, vibrou com as conquistas dos times da região e acompanhou de perto a 24ª edição da Expodireto em Não-Me-Toque.

Personagens do norte gaúcho

Com olhar apurado, GZH Passo Fundo também contou grandes histórias de personagens daqui.

Ao levar ao público o que há de mais relevante na região, GZH Passo Fundo se firma como um veículo de credibilidade, agilidade e diversidade de visões.

Para o terceiro ano, seguiremos destacando os atrativos sociais, econômicos e potencialidades locais para o resto do Rio Grande do Sul e Brasil, dando valor às histórias e personagens locais:

— O que o público pode esperar é uma proximidade cada vez maior e novidades, já que o digital é dinâmico e cheio de novas oportunidades — finaliza Rodighero.

