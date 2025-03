Prefeitura vai reforçar passarela e contenção de talude que deslizou no bairro Manoel Portela

Audiência aconteceu na manhã desta sexta-feira (28) no Fórum de Passo Fundo. Assessoria Vereadora Regina Costa dos Santos / Divulgação

A prefeitura de Passo Fundo, no norte do Estado, concordou em reforçar a passarela de acesso construída por moradores após deslizamento de terra causado pela chuva em 18 de novembro de 2023 no bairro Manoel Portela. Esta é uma das ações acordadas durante audiência na manhã desta sexta-feira (28).

Moradores ingressaram com ação judicial para cobrar o início das obras que devem reparar o talude e evitar novos deslizamentos no local. O encontro reuniu representantes do Judiciário, prefeitura e comunidade afetada e teve o resultado da conciliação assinado pela juíza Rossana Gelain (leia na íntegra).

Além do reforço na passarela, o município também se comprometeu a instalar uma estação meteorológica com sensor de deslizamento e atualização a cada cinco minutos, além de medição de índice pluviométrico.

Os moradores também devem passar a receber mensagens da Defesa Civil informando a situação do local com o objetivo de auxiliar em uma saída emergencial caso necessário.

Lonas devem ser instaladas em toda a extensão do talude, com a colocação de materiais que façam contrapeso para a fixação da lona. A medida também é uma forma de conter eventuais estragos em caso de chuvas nos próximos dias.

Dentro de 15 dias, a Defesa Civil deve encaminhar um relatório à Justiça a fim de informar a situação de risco e possíveis medidas necessárias até o início das obras no local. Além disso, o documento estabelece que o órgão realize visitas semanais para manutenção da passarela e fixação das lonas.

A instalação da estação meteorológica, reforço da passarela e colocação de lonas devem ser realizados até 7 de março, podendo estender o prazo desde que não passe de 15 dias.

Nova reunião ficou para 6 de maio

Uma nova reunião marcada para 6 de maio deve abordar o início da obra no bairro Manoel Portela. O advogado Julio Pacheco, que representa os moradores, classificou a reunião como "produtiva" e com decisões que solucionarão o caso.

— Nesta data, o Município terá que apresentar o projeto definitivo de realização da obra. É uma obra muito grande que deve levar vários meses. Tem um custo estimado de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões. Também será discutida a retirada das pessoas com um aluguel pago pelo município. Segundo a avaliação do Município, essa será a maior obra de reparação de talude na história de Passo Fundo — disse.

A prefeitura de Passo Fundo foi procurada por GZH Passo Fundo, mas não retornou ao pedido de comentário até a publicação da reportagem.

Relembre o caso

Casas do bairro Manoel Portela foram afetadas por deslizamento de terra em 18 de novembro de 2023.

O pesadelo começou no início da tarde de sábado, 18 de novembro de 2023. O excesso de chuva que atingiu a cidade à época fez com que o talude do bairro Manoel Portela desmoronasse. Duas casas ficaram completamente destruídas e outras 23 foram interditadas. Ninguém se feriu.

A interdição e condições do local depois do deslizamento desencadearam um imbróglio que se estende até hoje. Acompanhe a cronologia: