Em Pejuçara, município de 3,7 mil habitantes do noroeste gaúcho, um grupo de mulheres se dedica a produzir bolachas caseiras para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nos dias 13 e 14 de maio, a equipe produziu mais de 15 mil biscoitos que foram enviados às cidades prejudicadas no Vale do Taquari nesta quarta-feira (15).