Desde a enchente de setembro de 2023, que deixou uma pessoa morta e outras 131 desalojadas em Passo Fundo, no norte do Estado, algumas mudanças foram executadas para que desta vez, o município não sofresse tanto com as chuvas. Diversas secretarias municipais, junto à Defesa Civil, realizam trabalhos constantes de monitoramento das áreas de risco e limpeza dos rios.