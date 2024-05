Em cerimônia na tarde desta terça-feira (14), a Apae de Passo Fundo inaugurou a sede do Centro de Atendimento em Saúde (CAS), programa de atendimento do governo estadual que torna a entidade com abrangência regional. Em funcionamento desde outubro, já são realizados cerca de 1,2 mil atendimentos mensais, de 150 pessoas com autismo cadastradas.