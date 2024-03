É com expectativa que os proprietários de apartamentos do Edifício Gralha, do bairro Edmundo Trein, em Passo Fundo, aguardam a reunião marcada para esta quarta-feira (27), no Centro Administrativo do governo do RS, em Porto Alegre. O motivo: eles podem estar finalmente prestes a um acordo para o prédio, que foi interditado há oito anos por risco de desabamento.