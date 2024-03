Uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (20) cumpriu mais de 20 ordens judiciais na reserva indígena de Cacique Doble, no norte do RS. Oito pessoas foram presas, suspeitas de participação no assassinato de uma adolescente de 13 anos e da tentativa de homicídio de outros dois jovens, irmãos da vítima, em 4 de dezembro de 2023.