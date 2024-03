Os dois médicos indiciados pela Polícia Civil pela morte de Valentina Olanda Spessotto aceitaram a proposta do Ministério Público para a Suspensão Condicional do Processo (SCP). Em audiência realizada no Fórum de Passo Fundo na tarde de quinta-feira (20), os profissionais se comprometeram a cumprir medidas estipuladas pelo Ministério Público.