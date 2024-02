Em 2023, 1.052 famílias unipessoais de Passo Fundo foram excluídas do programa do Bolsa Família após revisão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Famílias unipessoais são compostas por apenas um membro. Não há restrição a elas, mas, pelas regras, uma vez classificadas como unipessoais, não podem dividir a casa com outros familiares.