O edital de concessão do Aeroporto de Passo Fundo à iniciativa privada, publicado na última segunda-feira (19), prevê uma série de alterações e melhorias no terminal. Dentre as mudanças, está a ampliação da estrutura, o que inclui mais espaço na área de movimento de aeronaves, terminal de passageiros, esteira de bagagens, estacionamento de veículos e vias terrestres.