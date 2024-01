Uma semana depois do temporal que deixou milhares de clientes sem luz em municípios do RS, a falta de energia segue em diversos pontos do Estado, em especial nas Regiões Norte e Noroeste. Em nota, a concessionária RGE informou que as equipes ainda trabalham em atendimentos individuais em pontos isolados e que as demandas devem ser concluídas nesta sexta-feira (5).