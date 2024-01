Uma retroescavadeira da prefeitura de Piratini, no sul gaúch0, andou mais de 560 quilômetros depois de ser roubada, na manhã de segunda-feira (8). O veículo só foi recuperado na manhã de terça (9), durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, no município de Tiradentes do Sul, na Região Noroeste.