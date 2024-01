Em mais uma etapa da Operação Piracema, realizada na quinta-feira (4) no norte do Estado, 1.580 metros de redes de pesca ilegais foram apreendidos nas cidades de Nicolau Vergueiro, Barracão e Ronda Alta. Em apenas uma semana, mais de 9,4 mil metros de malha foram retirados de rios e barragens das regiões Norte e Noroeste do RS.