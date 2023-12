Em mais uma etapa da Operação Piracema, realizada na última quinta-feira (28), 5,4 mil metros de redes de pesca ilegais foram apreendidos nas regiões norte e noroeste do RS. A ação do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) aconteceu em seis municípios: Pontão, Barracão, Nicolau Vergueiro, Ernestina, Esperança do Sul e Porto Vera Cruz, onde houve troca de tiros.