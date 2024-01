Apesar do excesso de chuva de 2023, produtores de Passo Fundo já tomam medidas para prevenir a falta de água em possíveis casos de estiagem. Em Passo Fundo, seis propriedades construíram açudes desde outubro do ano passado através de um convênio com a prefeitura e a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).