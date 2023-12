A Defesa Civil de Passo Fundo, órgão municipal ligado à prefeitura, teve o plano de contingência homologado no Sistema Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (Segird-RS), sistema da Defesa Civil do RS. Agora, o órgão se prepara para iniciar uma série de consultas públicas sobre o tema em fevereiro de 2024. A informação é do coordenador da Defesa Civil municipal, Fernando Bicca.